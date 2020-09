Premier but en sélection pour Haaland, la course vers les records peut commencer

Le phénomène Erling Haaland a enfin ouvert son compteur buts pour l'équipe nationale de Norvège.

Après deux matches sans marquer en septembre 2019, Erling Haaland a (enfin) inscrit son premier but sous le maillot de l'équipe nationale norvégienne ce vendredi.

Un but qui n'a pas pu éviter la défaite des siens (1-2) contre l'Autriche. Mais pour Haaland, le plus dur a peut-être été fait en ouvrant son compteur buts.

Plus que 32 buts

Au niveau international, la Norvège ne figure pas parmi la crème du football, ce qui pourrait expliquer la concurrence "légère" entre buteurs de la sélection.

Le détenteur actuel du record n'est autre que Jørgen Juve qui a inscrit ses 33 buts pour la Norvège durant l'entre-deux-guerres. Derrière le buteur de Molde, on retrouve Einar Gundersen (26 buts), Harald Hennum (25 buts) et John Carew (24 buts). L'ancien buteur passé par Valence ou encore à Aston Villa devance d'un but Ole Gunnar Solskjær et Tore André Flo.

Un objectif abordable pour le phénomène Erling Haaland ?