🎥 L'Islande aurait-elle manqué son penalty à cause d'un sabotage ?

Les Islandais, futurs adversaires des Diables Rouges, se sont inclinés 0-1 contre l'Angleterre alors qu'ils auraient pu égaliser dans le temps additionnel sur penalty, Malheureusement pour eux, Bjarnason (ex-Standard) a manqué son tir au but.

Mais la télévision anglaise a mis le point sur un fait juste avant le penalty. En effet, grâce à la loupe, on peut voir que l'Anglais James Ward-Prowse a saboté le point de penalty avant que Bjarnason ne le tire.

Même s'il est clair qu'il est impossible de savoir si c'est ce geste de Ward-Prowse qui a empêché l'Islande d'égaliser, le milieu de Southampton a clairement manqué de respect.

Roy Keane bluntly branding England's James Ward-Prowse a cheat for his role in Iceland's penalty miss. Has no time for Ian Wright's defence... pic.twitter.com/WVD9i9Ix32