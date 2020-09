🎥 Le joli but qui offre à Ansu Fati un nouveau record de précocité

Ansu Fati confirme avec sa sélection.

A 17 ans et 311 jours, Ansu Fati est devenu le plus jeune buteur de la Roja et il y a mis les formes. Le jeune attaquant du Barça a inscrit, d'une bien jolie manière, le troisième but de l'Espagne, dimanche soir, contre l'Ukraine, en Ligue des Nations.