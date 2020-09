Allemagne-Belgique, les choses sérieuses reprennent d'entrée pour les Diablotins

C'est à 16 heures, ce mardi, sur la pelouse du King Power Stadium de Louvain, que notre équipe nationale U21 reprend sa course à une qualification pour le prochain Euro Espoirs. Avec un sacré client de l'autre côté du terrain.

Trois jours après les Diables Rouges, et quelques heures avant le duel entre la Belgique et l'Islande au Stade Roi Baudouin, c'est au tour des Diablotins de reprendre du service. Avec un gros morceau d'entrée: l'Allemagne.

Le contexte: la première de Jacky Mathijjssen

Et si jeunes Belges et jeunes Allemands avaient déjà croisé le fer, le 17 novembre dernier, à Fribourg, c'est dans un tout autre contexte que se retrouveront les deux équipes et après-midi. Surtout côté belge puisque Johan Walem a pris la direction de Chypre pour y coacher l'équipe nationale A, après quatre ans à la tête des Diablotins.

Place à Jacky Mathijssen donc. Sélectionneur de l'équipe U19, l'ancien gardien de Charleroi et de Lommel notamment est monté en grade avec la ferme intention de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur et, donc, d'offrir à l'équipe nationale belge U21 un deuxième Euro consécutif.

L'avis du sélectionneur

Toutefois, le sélectionneur estime qu'il ne faudra pas absolument battre l'Allemagne pour espérer se qualifier et il pense que ça peut être un atout pour ses troupes. "On sait que quoi qu'il arrive ce mardi, il faudra gagner les trois matchs suivants. C'est peut-être un petit avantage parce qu'on peut aborder cette rencontre sans trop de pression", confiait-il en annonçant sa sélection en conférence de presse.

La sélection: premières pour Antoine Colassin et Charles De Ketelaere

Après Yari Verschaeren, l'effectif des U21 devra aussi faire sans Jérémy Doku, buteur une fois depuis l'ouverture de la campagne, qui a été appelé par Roberto Martinez. Mais Jacky Mathijssen pourra compter sur la plupart des leaders des Diablotins: Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw ou encore Alexis Saelemaekers seront, notamment, de la partie.

Le Brugeois Charles De Ketelaere et l'Anderlechtois Antoine Colassin sont les deux nouveaux venus dans le groupe et il n'est pas du tout exclu qu'ils célèbrent leur premièrre cap U21, mardi soir, à Louvain.