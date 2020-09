Grosses inquiétudes concernant Nicolo Zaniolo

L'Italie l'a emporté aux Pays-Bas ce lundi, mais retient son souffle concernant Nicolo Zaniolo.

Nicolo Zaniolo (21 ans) est sorti blessé peu avant la mi-temps à Amsterdam et il semble que le médian de la Roma soit encore lourdement touché au genou ; le docteur Ferretti a déclaré à la Gazzetta dello sport qu'il s'agissait "d'une entorse importante", ce que l'AS Rome a confirmé dans un communiqué officiel.

Roberto Mancini, le sélectionneur italien, a fait savoir que Zaniolo était "très inquiet", et pour cause : le joueur a déjà souffert d'une rupture des ligaments croisés de l'autre jambe, et attendra les résultats des diagnostics avec angoisse. Comme tous les supporters de la Roma ...