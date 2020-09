L'Antwerp, à la peine, attend encore des renforts : "Je ne veux pas en faire toute une histoire"

L'Antwerp, auteur d'un 4 sur 12, doit faire un résultat à Saint-Trond ce week-end afin de rester au contact du top 4. Ivan Leko n'a pas trop montré ses cartes à l'approche de la cinquième journée de championnat.

Buta, De Sart et Coopman sont toujours blessés et n'évolueront pas au Stayen ce week-end. Ils devraient encore rester à l'infirmerie pendant un certain temps.

La trêve internationale a permis au Great Old de peaufiner les automatismes au sein de l'équipe. "C'était deux longues semaines. Nous continuerons comme nous le faisons, mais bien sûr, je m'attends à ce que les choses s'améliorent chaque semaine", explique le Croate. "Dommage que nous ayons perdu ce match à Charleroi. Nous avions bien commencé et joué durant cette partie. Nous méritions mieux. Mais bon, nous devons l'accepter et nous concentrer sur ce qui est encore à venir. C'est encore le début de la compétition, il y a encore beaucoup de matchs", a lâché le coach du matricule 1.

Leko ne voulait pas trop s'attarder sur le marché des transferts alors que l'Antwerp cherche encore un défenseur central, un médian et un attaquant. "Vous savez aussi comment cela fonctionne. Je me concentre sur les acteurs qui sont ici et sur ce que je peux contrôler. Parler de transferts possibles, c'est perdre de l'énergie. Je fais mon propre truc, je ne suis pas la marionnette de quelqu'un. Je ne cherche pas d'excuses. Je ne suis pas comme ça. J'ai confiance en notre façon de faire. Qu'il ne reste plus qu'un seul attaquant ? Il est vrai que ce n'est pas l'idéal et qu'une équipe compte généralement trois ou quatre attaquants, mais c'est comme ça maintenant. Je ne veux pas en faire toute une histoire, car cela ne nous aidera pas", a conclu Leko.