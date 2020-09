Kevin De Bruyne se livre : "Messi comme coéquipier ? Peu importe"

Le Joueur de l'Année en Angleterre s'est livré dans les colonnes du Daily Mail au cours d'une longue interview dans laquelle il a notamment évoqué le sujet Lionel Messi.

Kevin De Bruyne ne parle pas beaucoup, mais pour lancer la saison de Premier League, le PFA Player of the Year s'est livré au Daily Mail au détour d'un grand entretien. Le Diable Rouge est pourtant un homme occupé, sa femme Michele ayant donné naissance à leur troisième enfant durant la trêve internationale. "Maman et sa fille se portent bien et mes fils ne les laissent jamais seules", sourit-il. "Elle est née à Manchester, comme tous nos enfants. Nous vivons toujours dans la maison que nous achetée en arrivant, nous sommes très heureux ici".

Même si la saison 2019-2020 s'est achevée sur un titre individuel pour De Bruyne, elle n'a pas été à la hauteur de ses attentes sur le plan collectif. "Mais la faim est toujours là", affirme-t-il. Tout comme sa foi en Pep Guardiola : "Avec Pep, il y a le plan A et le plan A. Pas de plan B. Oui, parfois, en tant que joueur, tu te dis parfois "on devrait faire ci, ça". Mais tu sais aussi que le plan A fonctionne plutôt pas mal".

La concurrence de Liverpool

Manchester City reprendra la saison 2020-2021 dans un rôle enviable : celui du chasseur. Liverpool, de son côté, devra défendre son titre. "C'est quelque chose de très difficile. Ca a été plus dur qu'on le pensait [en 2018] et il aura vraiment fallu se battre jusqu'au bout pour y arriver", reconnaît Kevin De Bruyne. Liverpool n'aura été devancé que d'un petit point. Désormais, les Reds devront conserver l'envie ...

C'est difficile de retrouver la même envie de gagner, même avec une équipe inchangée

"Certaines personnes trouvent difficile de trouver l'envie de gagner après avoir remporté un titre. C'est difficile de retrouver le même feeling, même avec une équipe inchangée", pointe le médian de 29 ans. "Il se passe tant de choses dans une vie, le moindre détail peut vous changer. Le football est fait de circonstances et c'est déjà difficile de les réunir une fois, alors deux ...". Liverpool peut-il y arriver ? "Je le pense, mais je ne les connais pas. C'est personnel. Parfois, gagner peut vous donner encore plus faim. Nous verrons".

L'arrivée avortée de Lionel Messi

Ce qui aurait pu être le facteur X dans la course au titre en 2020-2021 est sans aucun doute la venue de Lionel Messi à Manchester City. Mais l'Argentin n'a finalement pas quitté le FC Barcelone, et Kevin De Bruyne n'évoluera pas à ses côtés. "Pour être honnête, je n'y ai pas pensé du tout. Si ça avait pu arriver, ce serait arrivé", relativise-t-il. "Si tu peux avoir Messi dans ton équipe, tu le fais (...) En termes de business également, de la part du club, les sponsors et l'argent attirés, ça aurait été énorme".

Mais sur le plan sportif ? Le Belge préfère ne pas penser à ce qui aurait pu être. "Je m'en fiche, vraiment. S'il était venu, il nous aurait aidés, car c'est à mes yeux le plus grand joueur de tous les temps. Mais je ne pense jamais aux joueurs qui pourraient ou auraient pu venir, vous savez", affirme KDB. "Vous jouez avec ceux qui sont là, et je pense pouvoir dire que nous avons une bonne équipe. Ce serait idiot de ma part de penser à ce qui pourrait arriver si un joueur venait. Certains sont censés venir, puis ne viennent pas ...".