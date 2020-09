Thomas Tuchel annonce le retour de plusieurs stars face à l'OM

Absents pour cause de coronavirus jeudi face à Lens, Neymar, Di Maria, Navas et Paredes devrait être aptes pour la réception de l'OM demain.

Touché par une vague de coronavirus qui a affecté plusieurs joueurs de son effectif, le Paris Saint-Germain a été contraint de faire sans plusieurs de ses stars pour le premier match de la saison contre le RC Lens. Sans ses joueurs phares, le club de la capitale française, impuissant, s'était incliné face aux Sangs et Or jeudi dernier (défaite 1-0).

Néanmoins, alors que le PSG affrontera son plus grand rival, l'Olympique de Marseille, demain soir à partir de 21h dans le cadre du "classique", il pourra sans doute compter sur le retour de quatre éléments majeurs du groupe. En effet, présent en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui, Thomas Tuchel a confirmé que Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas et Leandro Paredes, tous touchés par le covid-19, étaient bel et bien de retour à l'entraînement aujourd'hui. Il reste désormais à savoir s'ils seront aptes à disputer la rencontre dans un peu plus de 24 heures.

Thomas Tuchel : "Keylor, Di Maria, Neymar, Paredes et Florenzi seront là à l'entraînement. Marquinhos, Icardi et Kylian (Mbappé) ne sont pas là. Les autres (ceux qui font leur retour, ndlr), il faut attendre de savoir si on les prend dans le groupe. Eux veulent jouer mais on verra après l'entraînement. Ce n'est pas nécessaire d’attendre pour leur reprise, que ça soit trop long mais il ne faut pas non plus qu’il y ait trop de risques." (propos relayés par Foot Mercato)