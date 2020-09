La statistique impressionnante de José Mourinho en Premier League

On l'aime ou on ne l'aime pas, José Mourinho a quelques belles lignes à son palmarès et a déjà mis tout le monde d'accord à plusieurs occasions. Alors que la Premier League a repris ses droits samedi, Tottenham fait son entrée en lice ce dimanche avec la réception d'Everton.

En dix ans en Angleterre, José Mourinho est le seul entraîneur à n'avoir jamais perdu son premier match de la saison en Premier League : 9 victoires et un nul. Une jolie invincibilité qu'il pourrait garder en cas de victoire donc face aux Toffees.

⚪️ @SpursOfficial boss Jose Mourinho has managed more games in Matchweek 1 without losing than any other manager in #PL history, winning 9 and drawing 1#TOTEVE pic.twitter.com/JRLdCogHss