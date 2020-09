Eden Hazard absent pour le premier match du Real Madrid ?

En méforme physiquement, Eden Hazard ne devrait pas faire partie du groupe madrilène pour la première journée de Liga face à la Real Sociedad.

De retour au Real Madrid après avoir pris part au rassemblement de la sélection nationale, Eden Hazard est au coeur des critiques du côté de la Casa Blanca ces derniers jours. Et pour cause, le numéro 7 des Merengue serait hors de forme et susciterait la colère des dirigeants du club de la capitale espagnole.

Alors que les hommes de Zinédine Zidane débuteront leur saison 2020/2021 dimanche prochain face à la Real Sociedad (coup d'envoi à 21h), l'ancien joueur de Chelsea ne devrait pas faire partie du groupe pour le déplacement à San Sebastian.

En effet, d'après les informations de Melchor Ruiz, journaliste pour la Cadena COPE, le capitaine des Diables Rouges devrait rester au centre d'entraînement pour effectuer un travail spécifique afin d'améliorer sa condition physique générale ainsi que l'état de sa cheville, sujet à de nombreuses blessures la saison dernière.