Neymar accuse un Marseillais d'avoir proféré des insultes racistes

Le "Classique" entre PSG et OM n'aura pas été une publicité pour le football français : haché par les fautes, le match s'est terminé en bagarre générale. Cinq joueurs seront exclus, et Neymar accuse Alvaro d'avoir tenu des propos racistes ...

C'est déjà le Clasico, ou Classique, de la honte en cette deuxième journée de Ligue 1 : le PSG a été battu par l'OM, commençant sa saison par un 0/6, mais on ne retiendra pas le football au terme de ce match digne du Calcio Storico florentin. Des dizaines de fautes, un jeu haché, une rencontre tendue et surtout une bagarre générale en fin de match : Kurzawa, Paredes et Neymar prendront un carton rouge côté parisien, Benedetto et Amavi également côté marseillais.

Et comme si cela ne suffisait pas, Neymar, en quittant le terrain, accusera le défenseur Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes. Le Brésilien a même réagi via Twitter : "Mon seul regret est de ne pas avoir mis ma main dans la gueule de ce connard", écrit-il en Brésilien, avant de continuer encore plus tard (vers 4h du matin), en réponse directe à Alvaro : "Tu n'es pas un homme, à ne pas assumer ton erreur. Perdre fait partie du sport mais amener le racisme dans nos vies, je ne suis pas d'accord. Je n'ai aucun respect pour toi, tu n'as aucun courage. Assume ce que tu as dit et sois un homme, raciste !".

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

. Le cas sera probablement saisi par la commission de discipline, tout comme celui d'Angel Di Maria, qui a craché sur Alvaro ...