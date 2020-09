Menacé de mort, Alvaro Gonzalez peut compter sur le soutien de l'Olympique de Marseille

Le défenseur espagnol aurait tenu des propos racistes à l'égard de Neymar pendant le Classique (victoire 0-1 de l'OM) dimanche en Ligue 1

L’Olympique de Marseille a tenu à défendre son défenseur central ciblé par des menaces de mort. "Alvaro Gonzalez n’est pas raciste, il nous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu’en ont déjà témoigné ses coéquipiers", a réagi l’OM sur son site officiel. "Le club se tient à la disposition de la commission de discipline pour coopérer pleinement à l’enquête sur l’ensemble des événements qui ont émaillé cette rencontre, et les 24 heures qui les ont précédés."

"Cette polémique est grave et a déjà de lourdes conséquences. Le club condamne ainsi la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort", a dénoncé le vice-champion de France.