Officiel : Aston Villa blinde son meilleur joueur

Aston Villa a prolongé son joyau Jack Grealish. Initialement sous contrat jusqu'en 2023, l'international anglais (1 sélection) a prolongé jusqu'en 2025.

"Jack est dans le club de sa ville natale depuis l'âge de huit ans et a fait ses débuts chez les Villans à la fin de la saison 2013/14. Il est resté avec Villa malgré la relégation en 2016 et a joué un rôle crucial dans notre retour dans l'élite l'année dernière", a fait savoir le club anglais.

🟣 𝗦 𝗨 𝗣 𝗘 𝗥 𝗝 𝗔 𝗖 𝗞 🟣@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! 🤩#Grealish2025