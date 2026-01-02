Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine

Ce candidat au top 6 perd deux joueurs pour deux mois... dont son capitaine
Photo: © photonews
Tous deux blessés contre l'Antwerp, Serxho Ujka et Laurent Lemoine seront absents pendant six et huit semaines. Un sacré coup dur pour Zulte Waregem.

Zulte Waregem aurait largement mérité mieux sur la pelouse de l’Antwerp lors de sa dernière rencontre de l’année civile. Dominateur, l’Essevee a toutefois été battu par le Great Old, qui a su faire la différence dans les moments clés.

Mais le vainqueur de la Challenger Pro League la saison dernière n’a pas seulement perdu trois points au Bosuil avant le Nouvel An. Il a également perdu deux joueurs importants.

Serxho Ujka et Laurent Lemoine ont en effet quitté la pelouse prématurément, victimes de blessures. Zulte Waregem a donné de leurs nouvelles ce vendredi sur les réseaux sociaux, et elles ne sont pas très rassurantes.

Zulte perd deux joueurs importants pendant deux mois

Ujka souffre d’une blessure au genou et sera éloigné des terrains pendant six semaines. Pour le nouveau capitaine Laurent Lemoine, le constat est encore plus inquiétant : il a dû subir une petite opération et manquera environ huit semaines de compétition.

Douzième, Zulte Waregem n’est qu’à quatre points du top 6 et pourrait encore créer la surprise, mais ne compte que trois points d’avance sur Louvain, la RAAL et la zone rouge. Les prochaines semaines s’annoncent cruciales, et il n’était vraiment pas le moment pour Sven Vandenbroeck de perdre ces deux joueurs aussi longtemps.

