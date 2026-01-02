Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter Anderlecht en janvier

Photo: © photonews

Malgré sa blessure, Mario Stroeykens pourrait toujours quitter le Sporting d'Anderlecht en janvier. Besiktas veut le recruter, mais n'a pas encore trouvé d'accord avec le club bruxellois.

Comme déjà évoqué, le Sporting d’Anderlecht va devoir procéder à un sérieux ménage dans son effectif pour alléger le noyau et se renforcer à des postes clés.

Plusieurs joueurs jugés excédentaires sont visés, mais la direction bruxelloise devra également gérer les contrats de certains éléments formés au club qui ne comptent plus autant aux yeux de Besnik Hasi.

Besiktas n'abandonne pas Mario Stroeykens

C’est notamment le cas de Mario Stroeykens, dont les rumeurs de départ circulent depuis plusieurs mois. Anderlecht reste assez gourmand concernant le joueur, limitant ainsi le nombre de prétendants.

Malgré sa blessure et un retour prévu début février, l’international congolais pourrait quitter le Lotto Park avant la fin de la saison, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.


Mario Stroeykens serait toujours suivi par Besiktas, qui aurait contacté Anderlecht pour étudier un prêt avec option d’achat. Le RSCA privilégierait toutefois une vente définitive, ce qui constitue un premier obstacle dans les discussions.

