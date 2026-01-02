Marc Brys encore piqué par son successeur au Cameroun : "Comment pouvez-vous contester Eto'o ?"

Qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN avec le Cameroun, le successeur de Marc Brys, David Pagou, a envoyé une nouvelle pique à l'entraîneur belge concernant sa relation avec le président de la fédération, Samuel Eto'o.

Juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération camerounaise de football a annoncé le départ de Marc Brys et l'arrivée de David Pagou en dévoilant les joueurs... et l'entraîneur principal sélectionnés.

Une grosse surprise pour l'entraîneur belge, engagé par le ministère des Sports, qui ne lui a jamais envoyé son C4. En attendant, c'est bien David Pagou qui officie sur le banc des Lions Indomptables... jusqu'à nouvel ordre.

Et le successeur de Marc Brys a plutôt réussi ses débuts, avec une qualification facile pour les 1/8es de finale de la CAN grâce à deux succès contre le Gabon et le Mozambique et un partage face à la Côte d'Ivoire.

David Pagou en rajoute une couche sur Marc Brys

Avant de défier l'Afrique du Sud de Hugo Broos, en 1/8es de finale, David Pagou s'est exprimé en conférence de presse sur ses premiers pas sur le banc de la sélection du Cameroun. Il n'a pas manqué d'envoyer une petite pique à Marc Brys concernant sa relation avec Samuel Eto'o.

"Une équipe de football se compose du président de la fédération et de l'entraîneur. Samuel Eto'o et moi, on discute beaucoup. Il m'aide énormément et on se comprend bien. Le président de la fédération doit toujours être mon plus grand soutien. Il doit toujours être de mon côté", a-t-il déclaré, avant de poursuivre.





"Si votre président a la carrière d'Eto'o, comment pouvez-vous contester quelqu'un comme lui ?", a enchaîné David Pagou, qui avait déjà piqué Marc Brys avant le Nouvel An, affirmant que la rupture "était claire" entre les pratiques de l'ancien et du nouveau sélectionneur.