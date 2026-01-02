C'est presque fait : nouveau transfert "made in Union", qui va chercher un joueur de D4 !

L'Union aime surprendre dans son recrutement et n'en est pas à son coup d'essai. Le champion en titre devrait officialiser l'arrivée de Mateo Biondic, venu... de la quatrième division allemande.

Il suffit de regarder les clubs précédents d’Ousseynou Niang ou de Promise David avant leur arrivée à Parc Duden, ou encore la situation de Noah Sadiki à Anderlecht : l’Union Saint-Gilloise aime surprendre dans son recrutement.

Grâce à son système de datas, similaire à celui de Brighton, l’Union cible des joueurs que seule elle peut repérer, évoluant dans des championnats largement méconnus chez nous.

Dans cette optique, le champion en titre serait sur le point de réaliser un nouveau coup osé, selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.

L'Union va recruter un joueur... de D4 allemande

L’Union Saint-Gilloise aurait en effet trouvé un accord pour le recrutement de Mateo Biondic, qui évolue à l’Eintracht Trier, en… quatrième division allemande et qui passera prochainement sa visite médicale dans la capitale.

Attaquant allemand de 22 ans, passé par le centre de formation de Schalke, il évolue dans les basses divisions allemandes depuis le début de sa carrière. Auteur de sept buts et cinq passes décisives en 17 apparitions cette saison, il est estimé à 100.000 € sur Transfermarkt.



