Christian Benteke, le choix des adieux forcés aux Diables Rouges

On ne sait pas si beaucoup y croyaient encore, mais Christian Benteke, lui, a longtemps été persuadé qu'il reviendrait en sélection, ne serait-ce que brièvement. L'attaquant aux 45 caps pour 18 buts a cependant posé un choix qui l'écarte définitivement des Diables Rouges.

La dernière apparition de Christian Benteke sous le maillot des Diables Rouges restera donc un match amical en mars 2022 face au Burkina Faso, lors duquel l'éternelle doublure de Romelu Lukaku aura inscrit un 18e but en sélection. À 35 ans, on se doutait bien que l'heure d'un improbable retour était passée, mais on avait déjà vu plus fou en football.

On se rappelle ainsi de ces belles histoires à ce poste si particulier de n°9 : André-Pierre Gignac redevenu Bleu malgré son choix de partir au Mexique, Mario Balotelli retrouvant la Squadra quatre ans plus tard en 2018, Martin Palermo héros improbable de l'Argentine en 2009 dix ans après sa dernière sélection... ce qui compte chez un attaquant, c'est la confiance, la forme du moment, et les besoins du sélectionneur.

Benteke n'avait jamais fait son deuil des Diables

Assez logiquement, donc, "Big Ben" ne pensait pas que signer en MLS en 2022 le condamnait au purgatoire. Après tout, des Belges étaient restés Diables en signant en Chine (Carrasco, Witsel), au Japon (Vermaelen), au Qatar (Alderweireld). Mais Benteke ne sera plus appelé une seule fois.

Et par "pas appelé", on ne parle pas seulement d'une convocation en équipe nationale : malgré des appels du pied chaque année au fil de saisons plus réussies les unes que les autres, Benteke n'aura pas eu le moindre contact avec Domenico Tedesco. "Je laisse la porte ouverte, mais je ne sais pas si Domenico Tedesco suit la MLS. Il n’a en tout cas jamais entendu le son de ma voix", lâchait-il en 2024.



On parle pourtant d'une période durant laquelle Norman Bassette et Cyril Ngonge sont devenus Diables Rouges, pour ne citer que les concurrents de Benteke. Après 45 caps et des états de service irréprochables, en plus d'un profil de "target-man" unique, l'attaquant de D.C. United méritait probablement un peu plus de respect, sans aller jusqu'à dire qu'il était incontournable.

Rudi Garcia ne l'aurait pas repris non plus

Après Dries Mertens, qui a lui aussi dû se contenter d'adieux en mode mineur sans retrouver la sélection après la Coupe du Monde 2022, Christian Benteke s'est donc lui aussi résigné à ne pas revenir une dernière fois au Stade Roi Baudouin. La fédération peine à célébrer comme il se doit la génération qui s'en va, même une légende comme Eden Hazard a été forcée de le constater.

Le choix de Christian Benteke de signer à Al-Wahda, club d'Abou Dabi où cette fois, on peut dire qu'il part en préretraite dorée, est synonyme d'adieux aux Diables. Lui qui n'a jamais fermé la porte de la sélection ne peut certainement plus croire, désormais, qu'il a la moindre chance d'être rappelé une ultime fois.

Pour être honnête, Rudi Garcia n'aurait probablement pas repris Benteke même s'il avait, par exemple, signé au Club de Bruges et s'était remis à empiler les buts : ce train était passé. L'éclosion, enfin, de nouveaux talents au poste de n°9 (Vermant, Stassin) n'ont pas aidé l'ancien attaquant de Liverpool et d'Aston Villa dans sa quête. Une quête qui a donc pris fin, presque officiellement...