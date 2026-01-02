L'Union rêve du nouveau Undav : qui est Mateo Biondic ?

L'Union Saint-Gilloise nous a habitués à des trouvailles issues de divisions inférieures ou de championnats méconnus. Le prochain à se révéler sera-t-il Mateo Biondic ?

Depuis la remontée de l'USG en D1A, le flair de la cellule scouting unioniste n'est plus à prouver. Chaque été, le club perd plusieurs cadres ; chaque fois, une nouvelle recrue sortie de nulle part parvient à compenser un départ.

Bien sûr, depuis la montée, la RUSG a pu passer un cap : si Raul Florucz arrivait de l'Olimpija Ljubljana, il a coûté 5 millions, soit une somme conséquente à l'échelle du club. Victor Boniface était une "trouvaille" à 6 millions, Anan Khalaili l'arrivée record du club à 6,5 millions. Les ventes de joueurs comme Ivanovic, Sadiki, Puertas ou Amoura ont permis de changer un peu le modèle de l'Union.

Mais ce vendredi, l'annonce de la signature prochaine de Mateo Biondic (22 ans) confirme que l'USG n'a pas abandonné cet axe très important de son modèle, à savoir dénicher des joueurs véritablement sortis de nulle part.

Nouvel Undav ou nouveau Teklab ?

Biondic arrive de D4 allemande : formé à Schalke 04, Paderborn et Hanovre, il évolue à Trêves où il se signale cette saison avec 7 buts et 5 passes décisives en Regionalliga Südwest. Malgré ces statistiques, il n'est toujours estimé qu'à 100.000 euros par Transfermarkt, et on peut donc imaginer qu'il ne coûte pas grand chose à l'Union.







L'objectif est clair : réussir un nouveau coup à la Promise David (arrivé d'Estonie), Ousseynou Niang (qui évoluait à Riga)... ou à la Deniz Undav. Quand il signe au Parc Duden en 2020, l'Allemand vient en effet de D3 allemande, où il empilait les buts. Déjà âgé de 24 ans, Undav serait passé sous les radars de beaucoup de clubs aux idées un peu plus arrêtées. Résultat : 45 buts en 70 matchs, et l'une des premières sensations made in Union en D1A.

On sait aussi que la cellule scouting de la RUSG attache une grande importance au profil psychologique de ses recrues : s'il aura peut-être besoin de temps pour s'imposer sur le plan sportif, on sait déjà que Biondic devrait a priori s'intégrer parfaitement dans le vestiaire.

Bien sûr, ce modèle n'est pas infaillible. Mateo Biondic n'est pas le premier joueur à débarquer de D4 au Stade Joseph Marien : Henok Teklab arrivait de Münster, qui venait d'être promu en D3... et est loin d'avoir convaincu. Le sans-faute n'existe dans aucun club, mais quand la prise de risque est minimale, l'échec est permis.