Critiqué en Belgique, Leandro Trossard est adoubé par Mikel Arteta à Arsenal : "Il crée des moments magiques"

En conférence de presse, Mikel Arteta a salué les prestations de Leandro Trossard, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du dernier match d'Arsenal. L'entraîneur espagnol apprécie particulièrement le Diable Rouge et souhaite le voir prolonger son aventure chez les Gunners.

Auteur d’un but et d’une passe décisive le 30 décembre contre Aston Villa (4-1), Leandro Trossard a déjà été impliqué dans onze buts avec les Gunners depuis le début de la saison.

Titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta, le Diable Rouge compte près de 66 % de temps de jeu et ne bénéficie pas du même traitement que chez les Diables Rouges, où ses prestations sont souvent critiquées.

Avant le déplacement à Bournemouth ce samedi en Premier League, Arteta s’est exprimé en conférence de presse sur le rendement de Trossard, qu’il avait décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2027 peu après son arrivée.

Mikel Arteta est un grand fan de Leandro Trossard

"Leandro est régulier et stable. Il a progressé chaque saison depuis que je suis là, c’est un joueur très intelligent qui a une réelle soif de réussite. Je pense qu’il est à sa place, il est aussi plus mature et plus sûr de lui. C’est un joueur capable de créer des moments magiques, il est très important pour nous", a souligné l’Espagnol.

Leandro Trossard entrera donc dans sa dernière année de contrat à l’issue de la saison et après la Coupe du monde 2026. Pourrait-il prolonger chez les Gunners ? "Nous sommes très contents de lui et je pense qu’il est heureux ici", a répondu Arteta, qui semble vouloir le conserver encore plus longtemps.



