Le premier beau coup du mercato ? Le Club de Bruges vise un joueur... de l'Atlético de Madrid

Suite aux blessures de Simon Mignolet et Nordin Jackers, le Club de Bruges cherche un gardien d'expérience pour terminer la saison. L'heureux élu pourrait être Horatiu Moldovan, actuellement prêté par l'Atlético de Madrid au Real Oviedo.

Cette saison, le Club de Bruges a été confronté à une situation délicate au poste de gardien. Simon Mignolet et Nordin Jackers se sont blessés, contraignant Nicky Hayen et Ivan Leko à aligner le troisième portier de l’effectif, Dani van den Heuvel.

Le Néerlandais de 22 ans n’a pas démérité, mais les Blauw & Zwart auront tout de même besoin d’un gardien expérimenté pour viser une qualification en Ligue des Champions et, à terme, les Champions Play-Offs.

C’est pourquoi, avant le départ à Marbella pour le stage hivernal, la direction brugeoise cherche un gardien d’expérience… et pourrait avoir trouvé la perle rare.

Bruges sur la piste d'un gardien de l'Atlético de Madrid

Selon plusieurs médias roumains et le Mundo Deportivo en Espagne, le Club de Bruges aurait jeté son dévolu sur Horatiu Moldovan, gardien roumain de 27 ans appartenant à l’Atlético de Madrid, mais actuellement prêté au Real Oviedo.


Titulaire à une seule reprise, en Coupe du Roi, il pourrait être rappelé par les Colchoneros et prêté à nouveau, cette fois en Venise du Nord, sans option d’achat. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs polonais, le Club de Bruges semble en pole position et pourrait l’intégrer dès le stage hivernal.

