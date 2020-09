Arsenal peut souffler : un cadre prolonge avec les Gunners

Les supporters d'Arsenal peuvent être satisfaits. Le club a annoncé la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a signé un nouveau contrat jusqu'en 2023.

L'attaquant de 31 ans n'avait plus qu'une année de contrat chez les Gunners et il avait laissé plané quelques doutes sur son avenir. Mais finalement, 'Aubam' a décidé de rester à l'Emirates Stadium où il compte "devenir une légende". "Je suis très content de rester ici, c'est ma maison", a-t-il déclaré lors d'une vidéo Instagram.

La saison passée, l'international gabonais avait été une des rares satisfactions du côté d'Arsenal. Il avait planté 29 buts en 44 rencontres et était même le deuxième meilleur buteur de Premier League avec 22 réalisations. Le club anglais n'aura donc pas besoin de se mettre à la recherche d'un attaquant.

This is where you belong, Auba ❤️



