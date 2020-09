Suivi par un cador italien, Jason Denayer affiche ses ambitions

Présent en conférence de presse en marge de la rencontre en retard de Ligue 1 contre Montpellier, le Diable Rouge est revenu sur la saison à venir et le mercato estival.

Jason Denayer estime que l'Olympique Lyonnais a les moyens de lutter et a tout ce qu’il faut pour pouvoir lutter pour la course au titre de champion de France. "On a l’équipe pour jouer le titre, après c’est à nous de le montrer sur le terrain et d’avoir le caractère nécessaire pour titiller la première place. En finale de la Coupe de la Ligue, il y a eu un déclic collectif qu’on a gardé en Ligue des Champions et on essaye de le mettre en place en championnat", a souligné le Diable Rouge.

Dans le viseur de Naples, le défenseur lyonnais ne s'est pas attardé sur les approches des Partenopei. "Je suis concentré sur 100 % sur Lyon". Mais allez-vous rester à l'OL ? "Je suis à Lyon, concentré sur Lyon à 100 %", a répété le Belge.