André Villas Boas fait son mea culpa

Le coach des Phocéens est redescendu de son nuage après la défaite de son équipe face à Saint-Etienne.

Encensé quatre jours plus tôt pour ses choix tactiques payants face au Paris SG, André Villas-Boas n’a cette fois pas convaincu contre Saint-Etienne. Le technicien portugais avait pourtant de nouveau innové en alignant Maxime Lopez à la pointe de l’attaque et en positionnant Leonardo Balerdi dans le couloir gauche de la défense.

Deux coups tactiques qui n’ont pas porté ses fruits comme l’a reconnu l’entraîneur portugais à l’issue de la défaite de l’Olympique de Marseille. "La responsabilité est toujours mienne, ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, Saint-Etienne nous a pressé, ça n’a pas marché avec notre faux 9, Maxime Lopez. On n’a pas de chance non plus. On a été passifs, à l’image du Vélodrome vide, on a manqué d’intensité, on n’a pas été agressifs, eux ils ont eu de la vitesse dans la profondeur", a-t-il ainsi confié.

"Leonardo Balerdi, c’était son premier match. Latéral gauche, ce n’est pas son poste. Sur leur premier but, Ils ont un peu de chance. Je suis persuadé que Maçon est chanceux sur son centre. En deuxième mi-temps, avec Marley c’était un peu mieux. Mais on a raté des choses, et à 2-0, le coup était trop difficile, on n’était pas capable de revenir », a-t-il en effet enchaîné.