Liga : Iago Aspas porte le Celta de Vigo face à Valence, Getafe s'impose

Grâce à son vétéran Iago Aspas, le Celta de Vigo a remporté son premier match de la saison face à Valence. Getafe gagne de justesse face à Osasuna.

Après la victoire de Villarreal face à Eibar plus tôt dans la journée (score final : 2-1), la deuxième journée de Liga s'est poursuivie cet après-midi, avec une rencontre entre Getafe et Osasuna, puis ce soir avec une opposition entre le Celta Vigo et Valence. Retour sur les résultats des rencontres.

Getafe - Osasuna

Auteur d'une belle saison l'année dernière en ayant terminé à la huitième place du championnat, Getafe s'est imposé sur la plus petite des marges face à la formation basque au terme d'une rencontre fermée. Dans son style caractéristique, le club de la banlieue sud de Madrid a su faire preuve d'efficacité en inscrivant le seul but de la rencontre sur son seul tir cadré en 90 minutes par l'intermédiaire de Jaime Mata (54ème). Score final : 1-0.

Celta de Vigo - Valence

Comme toujours, les Célticos ont pu compter sur le vétéran Iago Aspas (33 ans) pour animer le front de l'attaque. En effet, l'international espagnol, auteur de 103 buts en 216 matchs de Liga depuis le début de sa carrière, a ouvert le score au bout de 13 minutes de jeu. Néanmoins, dès le retour des vestiaires, le club ché est revenu à la marque grâce à sa pépite uruguayenne, Maxi Gomez (46e). Puis, c'est une nouvelle fois Iago Aspas qui est venu faire la différence pour le club galicien, auteur d'un doublé (57ème). Score final : 2-1.