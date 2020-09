Un triplé, des cartons rouges et des buts spectaculaires: Everton se joue de WBA

Everton s'était joué de Tottenham en ouverture du championnat, les Toffees ont enchainé ce samedi contre une équipe de WBA qui a craqué à la pause.

Everton a des ambitions et cela se traduit sur le terrain. Après s'être imposés sur la pelouse de Tottenham, les joueurs d'Ancelotti ont explosé la défense de West Brom ce samedi.

Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score via Diangana en début de rencontre. Les hommes de Bilic sont bien en place mais vont craquer en quelques minutes. Calvert-Lewin égalise tout d'abord sur un but litigieux, à la limite du hors jeu. Dans les dernières secondes de la première période c'est James Rodriguez qui donné l'avantage aux siens. Dans la foulée, il s'en va bousculer Gibbs qui réagit avec un coup au visage: c'est la pause, WBA est à 10, est mené et Bilic est aussi expulsé pour s'en être pris à l'arbitre.

GOAL West Brom! Pereira scores a fantastic freekick. #EVEWBA

Le promu est dans les cordes? Pas encore puisque Pereira égalise sur un superbe coup franc. Mais Everton va assomer la rencontre en quelques minutes: Keane redonne l'avantage aux siens (3-2) avant deux nouveaux buts de Calvert-Lewin qui signe donc un triplé (5-2).

Le bilan, c'est qu'Everton assure avec un 6 sur 6, alors que WBA se doit maintenant de chercher ses premiers points après ce 0/6.