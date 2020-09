Zizou prend congé de son ailier-golfeur

Tottenham n'a pas encore officialisé sa venue, mais Gareth Bale va s'engager dans les prochaines heures avec le club londonien sous la forme d'un prêt payant d'une saison.

L'ailier gallois va essayer de se relancer chez les Spurs après des derniers mois compliqués au Real Madrid. Face à la presse samedi, à la veille de la rencontre sur le terrain de la Real Sociedad comptant pour la 2e journée de Liga, Zinedine Zidane est revenu sur le départ du footballeur de 31 ans.

L'entraîneur merengue a démenti tout souci avec le natif de Cardiff. "Ça ne me dérange pas que l'on dise qu'il part à cause de moi car ce n'est pas ça, c'est plus compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons eu aucun problème les uns avec les autres. Personne ne va retirer ce qu'il a fait au Real Madrid. Nous n'avons pas eu de problèmes, ce n'est pas arrivé. Je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas parlé avec lui. Ce qu'il a fait ici a été phénoménal, cela ne devrait pas être discuté car il a beaucoup gagné et montré ses qualités."