Chelsea, réduit à 10 et plombé par Kepa, s'incline face à Liverpool

Dans le match au sommet en Premier League ce dimanche, Chelsea s'est mis hors-course tout seul face à Liverpool.

Le duel semblait équilibré durant la première période, malgré un jeu plutôt contrôlé par Liverpool, mais Chelsea rejoindra tout de même le vestiaire en plein doute et pour cause : Andreas Christensen, d'un geste de rugby incompréhensible, a abandonné ses équipiers peu avant la pause après avoir arrêté Sadio Mané parti seul vers le but (44e).

De quoi ruiner le travail solide effectué par les Blues en première période ; malgré le changement tactique de Lampard, dont Havertz fait les frais, Sadio Mané trouve les filets dès la 50e au terme d'une superbe phase en combinaison avec Salah et Firmino. Le deuxième but des Reds sera le deuxième acte du sabordage londonien : déjà critiqué, Kepa Arrizabalaga se troue complètement devant le même Mané et lui offre le 0-2 sur un plateau.

Première maladroite de Thiago

La montée au jeu de Thiago Alcantara à la pause pour sa première aura été prometteuse ... mais presque gâchée par une faute commise dans le rectangle d'Alisson sur Timo Werner. Presque, car voilà le troisième acte : Jorginho, pourtant spécialiste de l'exercice, enverra sa frappe molle sur le portier de Liverpool (75e). La messe est dite, et Chelsea peut avoir des regrets malgré l'excellente prestation des champions en titre : les Blues semblent s'être court-circuités seuls comme des grands ce dimanche.