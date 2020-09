🎥 Sebastián Abreu marque encore malgré ses bientôt 44 ans !

La légende uruguayenne Sebastián Abreu est toujours active, à 43 ans bien sonnés et même 44 le 17 octobre prochain. Aujourd'hui joueur-directeur technique du Boston River, en Uruguay, il a marqué cette nuit !

Sebastián Abreu (43 ans) continue à marquer l'histoire du football uruguayen : l'ancien attaquant de la Real Sociedad (2009) et de Botafogor, entre autres parmi les 29 (!) clubs de sa carrière, est actuellement directeur technique au pays, pour le club de Boston River. Et cette nuit, il a permis à son équipe de prendre un point face à Danubio, inscrivant son premier but depuis qu'il occupe sa double casquette.

Quand "El Loco" Abreu marquait son tir au but en 2010 pour envoyer l'Uruguay en demi-finales du Mondial, il avait déjà 33 ans ...