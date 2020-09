Alvaro dans la tourmente: les insultes racistes seraient confirmées

C'était l'énorme débat qui a suivi la rencontre en le PSG et Marseille. Alvaro a-t-il proféré des insultes racistes à l'encontre de Neymar?

D'après O'Globo et Le Parisien, le défenseur de l'Olympique de Marseille Alvaro aurait bel et bien traité Neymar de "Merde de singe". Le journal brésilien O'Globo a utilisé un expert en lecture labiale pour décrypter les mots prononcés et selon eux il n'y a aucun doute.

Si cela est confirmé, Alvario pourrait avoir de lourdes sanctions sportives. Pour rappel ce Classique s'est terminé sur une victoire de Marseille mais surtout sur une parodie de football en fin de rencontre: Kurzawa, Alvaro, Neymar, Amavi et Paredes ont été expulsés.