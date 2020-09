Premier League : Un défenseur belge écarté, première titularisation pour un ancien joueur de Genk

Aujourd'hui, Aston Villa et Sheffield United s'affrontent dans le cadre de la deuxième journée de Premier League. Le coup d'envoi du match a eu lieu il y a quelques minutes (à 19h). Sur la feuille de match, un défenseur belge manque à l'appel tandis qu'un ancien crack de Pro League est titulaire.

En effet, après un exercice 2019/2020 décevant (19 matchs, 1 but), Björn Engels n'a pas été convié pour participer à la rencontre du côté des Villans. Mis à l'écart, le défenseur formé au Club de Bruges n'est pas encore apparu dans le groupe depuis le début de la saison, et ce alors que son équipe entame son troisième match toutes compétitions confondues.

Le joueur de 26 ans ne semble plus du tout entrer dans les plans de son entraîneur et devra se trouver un nouveau point de chute avant la fin de la période de transferts s'il ne veut pas vivre une saison blanche.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



Here is our first starting XI of the 2020/21 Premier League season! 🟣#AVLSHU pic.twitter.com/iEKyvjHb9A