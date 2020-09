Serie A : Un ancien crack d'Anderlecht débute la saison sur le banc

Transféré en janvier dernier à l'AC Milan en provenance d'Anderlecht, Alexis Saelemaekers avait d'abord eu du mal à trouver ses marques en Lombardie avant de gagner du temps de jeu en fin de saison dernière (4 titularisations sur les 5 derniers matchs). Néanmoins, l'ancien Mauve va encore devoir batailler pour s'imposer définitivement en Italie.

En effet, alors que les Rossoneri débutent leur campagne 2020/2021 de championnat ce soir face à Bologne avec la première journée de Serie A, le milieu de terrain de 21 ans est sur le banc des remplaçants. Stefano Pioli, a préféré faire confiance à l'attaquant croate, Ante Rebic, aligné dans le couloir droit dans un schéma de jeu organisé en 4-2-3-1.

Toutefois, l'international espoir belge avait livré une bonne prestation jeudi dernier face à Shamrock Rovers pour le deuxième tour des barrages de l'Europa League. Aligné dès le coup d'envoi, il avait été décisif en délivrant une passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Il s'agit donc peut-être d'un simple turnover opéré par le coach italin.

Our first league match starting 11, come on lads, let's begin with a bang 💥

I titolari per la nostra prima di #SerieATIM. Forza ragazzi! 💪#SempreMilan #MilanBologna@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/sy7TRLjIkz