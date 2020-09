Romelu Lukaku revient sur le Mondial: "La France a joué le match tactique parfait, depuis nous avons plus besoin de la possession"

Romelu Lukaku a mis du temps pour digérer la finale de l'Europa League face à Séville et fait un parallèle avec la demi-finale perdue contre la France.

L'extrairdinaire saison 2019-2020 de Romelu Lukaku s'est terminé comme dans un cauchemar: une défaite en finale de l'Europa League sur un but contre son camp de la part de Lukaku. Le Diable Rouge est revenu sur ce moment couloureux dans les pages roses de la Gazzeta Dello Sport.

"Ce fut un moment tellement difficile pour moi. Je n’ai pas parlé pendant quatre jours. Un jour je me suis réveillé et j’ai pu tout relativiser. La saison dernière, nous n’avons rien gagné. On a perdu le championnat d’un point. En demi-finale de la Coupe d’Italie, nous avons été éliminés et contre Séville, on en a planté deux mais on en a encaissé trois. Ça peut arriver. Ce n’est qu’en souffrant que vous vous améliorerez. La route vers le triomphe est longue. Il faut du caractère et une analyse de vos propres limites. Mais je suis compétitif. Je désire la rédemption et le succès. Vous pouvez perdre, mais seulement si vous en tirez des leçons pour être victorieux", a affirmé l'ancien joueur de Manchester United.

Outre sa saison avec l’Inter, Lukaku a également évoqué les Diables rouges lors de son entretien, revenant sur un match qui a brisé le coeur de millions de personnes : "Nous avons été déçus en France à l’Euro 2016. En Russie, la France a joué un match tactique parfait. Peut-être y avons-nous péché par manque d’expérience : dans cette demi-finale, nous avons eu la possession, mais pas autant d’occasions. Ils en ont eu, ils ont marqué, puis ils sont devenus champions du monde".

Mais pour l'attaquant, ce match sert depuis de base de travail: "Une défaite dont nous avons tiré des enseignements entre-temps. Aujourd’hui, nous gérons mieux cela. Même si nous jouons mal, nous marquons quand même. Depuis la France, nous jouons avec plus de grinta. Nous n’avons pas besoin d’avoir le ballon constamment."