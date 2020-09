Ligue 1: pas encore de but pour Jonathan David, mais le LOSC prend la tête

Les Lillois confirment leur bon début de saison en Ligue 1.

Invaincu en championnat avant de croiser la route du FC Nantes, Lille enchaîne en Ligue 1. Longtempss tenus en échec par la défense nantaise, le LOSC a finalement trouvé l'ouverture juste avant la pause, sur un autobut de Jonathan Pallois.

Et si Lille a gardé le contrôle de la partie, les hommes de Christophe Galtier ont dû attendre les ultimes secondes de la partie pour se rassurer. Grâce à Burak Yilmaz qui a provoqué, puis transformé le penalty de la délivrance.

Le club de Jonathan David, qui était titulaire mais qui attend toujours son premier but, prend provisoirement la tête du championnat avec un bilan de 11 points sur 15. C'est plus compliqué Renaud Emond, monté en fin de match, et Nantes qui occupent le 14e rang avec cinq unités au compteur.