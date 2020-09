Un adversaire africain pour les Diables Rouges en octobre

Comme le confirme l'Union Belge ce vendredi, l'équipe nationale néo-zélandaise ne pourra pas se déplacer en Belgique, le 8 octobre prochain, comme c'était prévu. Une décision prise en raison des mesures sanitaires et dans l'intérêt des joueurs précise le président de la Fédération néo-zélandaise.

Mais ça n'empêchera pas les hommes de Roberto Martinez de disputer un amical avant leurs déplacements en Angleterre (11 octobre) et en Islande (14 octobre). C'est finalement la Côte d'Ivoire de Wilfried Zaha et Nicolas Pepe qui sera l'adversaire des Diables Rouges le 8 octobre à Bruxelles.

UPDATE: Ivory Coast replaces New Zealand as our friendly opponent in October! 🇧🇪⚽🇨🇮



