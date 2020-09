Retour délicat pour capitaine Boyata

Les Belges du Hertha Berlin ont connu une soirée compliquée, devant leur public, contre l'Eintracht Francfort.

Promu capitaine cette semaine à Berlin, Dedryck Boyata était de retour sur les pelouses allemandes après avoir manqué les deux premières rencontres de la saison du Hertha. Il arborait donc pour la première fois son brassard dans un match que Dodi Luebakio a, lui aussi, débuté.

Mais le capitana du Diable Rouge aurait pu mieuxx commencer. C'est en effet le défenseur belge qui a provoqué le penalty qui a permis à Andre Silva d'ouvrir le score pour l'Eintracht Francfort à la demi-heure. D'autant que six minutes plus tard Bas Dost doublait la mise sur un centre de Daichi Kamada.

Mené de deux buts, le Hertha a tenté de réagir après le repos, mais s'est fait surprendre en contre. Sur un nouvel assist de Kamada, Sebastian Rode enfonçait définitivement le clou. Et ce n'est pas l'autobut de Martin Hinteregger qui a changé la donne. Le Hertha Berlin et ses Belges concèdent leur première défaite en championnat, l'Eintracht Francfort s'isole provisoirement en tête avec un bilan de quatre points sur six (1-3).