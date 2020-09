Jean-Michel Aulas négocie le transfert d'Aouar à Arsenal...sur Twitter

Arsenal est passé à l'action dans le dossier Aouar en formulant une première offre de 35 millions d'euros à l'OL. Une offre qui n'a pas convaincu Jean-Michel Aulas.

Sur Twitter, le président lyonnais a en effet réagi à un article de L'Equipe qui confirmait l'info de RMC et parlait aussi du fait qu'Aouar avait déjà donné son accord aux Gunners. "Il y aura très peu de départs, a tweeté Aulas. Pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur : on compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en Champions League l'année prochaine."

Une manière habile de faire monter les enchères et de rappeler à Arsenal qu'il espère récupérer au moins 60 millions d'euros avec la vente de son milieu de terrain. S'il semble compliqué que le club londonien monte aussi haut, Aulas se sait en position de force et il y a probablement un juste milieu entre l'offre et la demande.