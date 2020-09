🎥 Le très joli but de l'Union contre le RWDM

Si l'Union a perdu le premier derby de la Zwanze de la saison, les Unionistes se sont tout de même offert un bien joli but samedi dernier.

Dans un stade Edmond Machtens entièrement acquis à sa cause, le RWDM a créé la surprise, samedi dernier, en s'offrant l'Union Saint-Gilloise, l'un des favoris de la série. Une victoire acquise malgré le très joli but de Brighton Labeau, servi de maîtresse manière par une talonnade de Casper Nielsen. Sans aucun doute le but de la cinquième journée en D1B.