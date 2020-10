Kevin De Bruyne est élu Milieu de terrain UEFA de l'année !

L'incroyable saison de Kevin De Bruyne a été récompensée : Kevin De Bruyne a été élu Milieu de terrain UEFA de l'année.

Lors de la soirée de gala du tirage des poules de la Ligue des Champions, les trophées individuels de l'UEFA ont été révélés et Kevin De Bruyne a été déclare Milieu de terrain UEFA de l'année.

"Ca fait plaisir car en tant que personne, on veut se mesurer aux meilleurs et c'est ce qu'on fait en Ligue des Champions", déclare KDB lors de la cérémonie. "Mon principal atout ? Je dirais, mon esprit. Ma capacité à voir les choses, à trouver les espaces avant les autres et trouver des solutions. Je dirais que je suis assez bon là-dedans (rires). Mon idole à l'époque ? Michael Owen. Je jouais attaquant avant, puis je suis descendu au milieu. Il n'y a cependant plus vraiment un joueur que j'ai admiré par après, j'ai aimé le football en tant que tel".