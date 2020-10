Officiel : le Barça s'offre un grand talent de l'Ajax Amsterdam !

Sergiño Dest (19 ans) est appelé à devenir le nouvel arrière droit du FC Barcelone : l'international américain quitte l'Ajax Amsterdam et rejoint la Catalogne pour 5 ans, contre un montant estimé à 21 millions d'euros. Le plus frappant est peut-être la clause libératoire du talentueux américano-néerlandais : elle s'élève en effet à ... 400 millions d'euros. Une preuve que le Barça s'attend à voir son joueur exploser ...

🇺🇸 The American Dream in Barcelona.

🔵🔴 @sergino_dest, welcome to Barça! #DE2TCuler pic.twitter.com/gq6avTiHq8