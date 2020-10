Thomas Müller, le Rekordmeister

"Rekordmeister" : ce sobriquet est habituellement attribué au Bayern Munich, club le plus titré d'Allemagne. Il pourra désormais être celui de Thomas Müller qui, à 30 ans, a remporté ce mercredi son 27e trophée : 9 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne, 6 Supercoupes d'Allemagne, 2 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Europe, une Coupe du Monde des Clubs et bien sûr le Mondial 2014 avec la Mannschaft.

Müller dépasse son ancien coéquipier au Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger, et devient le footballeur allemand le plus titré de l'histoire. On serait prêts à parier que son total ne s'arrêtera pas là ...

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Bundesliga

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 DFB Pokal

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 DFL Supercup

🏆🏆 Champions League

🏆🏆 Super Cup

🏆 World Cup

🏆 Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. ⭐#MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve