OHL s'offre un international jordanien, MVP de D1 chypriote

OHL se renforce en cette fin de mercato : l'international jordanien Musa Al-Tamaari rejoint les Louvanistes en provenance de l'APOEL Nicosie.

Musa Al-Taamari (23 ans) est le nouveau renfort offensif d'OHL, rapporte le média chypriote Philenews. Al-Taamari, international jordanien, arrive de l'APOEL Nicosie contre une somme estimée entre 800.000 et 1 million d'euros, ce qui en fera le second transfert le plus cher de l'histoire du club derrière Kawin Thamsatchanan.

Al-Taamari a notamment remporté le titre de MVP (meilleur joueur) de D1 chypriote en 2018-2019, après avoir aidé l'APOEL Nicosie à remporter le titre de champion. Il avait alors inscrit 9 buts et distillé 4 passes décisives.