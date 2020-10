Romelu Lukaku à propos des Diables Rouges : "J'ai une grosse crainte"

Interrogé par le média britannique The Times, le Diable Rouge a évoqué le futur de l'équipe nationale et avoue avoir une crainte.

"Je vis toujours avec le désir de prendre ma revanche après nos résultats en Coupe du Monde en Russie. Notre noyau contient beaucoup de joueurs qui ont plus de 30 ans et le départ de Kompany a été une surprise. Mais c'est malgré tout intéressant de voir des jeunes qui arrivent et qui sont impatients de prouver ce qu'ils valent", a déclaré Lukaku au média Times.

Mais Big Rom avoue avoir une crainte : "J'ai la crainte de voir beaucoup de joueurs décrocher". Un constat qui pourrait se vérifier à l'issue de l'Euro 2021, qui semble être un des derniers gros objectifs de certains Diables Rouges.