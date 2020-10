🎥 "Olympico" : Lyon n'en profite pas face à des Marseillais réduits à dix

Lyon et Marseille s'affrontaient au Groupama Stadium, lors du choc comptant pour la 6e journée de Ligue 1.

Avec Jason Denayer au coup d'envoi, Lyon dominait plutôt le début de rencontre mais voyait pourtant Dimitri Payet trouver la faille après un quart d'heure de jeu, pour mettre Marseille aux commandes.

⏱MI-TEMPS !



OL 1️⃣-1️⃣ OM



💬 On peut dire que l'OL a de la chance de voir l'exclusion de Payet tôt dans ce match juste après son ouverture du score. Les lyonnais ont ainsi pu revenir au score sur penalty quelques minutes plus tard.#OLOM



Une minute plus tard cependant, Payet se faisait expulser suite à une vilaine semelle sur Léo Dubois..

Lyon reprenait les choses en main et égalisait peu après, sur un pénalty transformé par Aouar (28e), suite à une faute d'Alvaro Gonzalez sur Bard.

Le match prenait ensuite un sens unique avec Lyon aux commandes, mais les hommes de Rudi Garcia manquaient d'efficacité alors que Marseille, réduit à dix, gardait tant bien que mal son bloc défensif soudé. Même scénario après la pause où l'OL, parfois maladroit, se heurtait à des Marseillais bien regroupés et solides.

Le score ne bougeait finalement plus, et l'Olympico accouchait d'un nul laissant les deux formations faire du surplace au classement (l'OM est dixième et l'OL quatorzième).