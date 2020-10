Hairemans reçoit une belle ovation au Bosuil : "Cela me donne la chair de poule"

Geoffke Deurne Noord est toujours apprécié au Bosuil. Il n'arrive pas souvent qu'un joueur adverse soit applaudi par le public lorsqu'il marque.

Geoffry Hairemans a marqué un très joli but et aurait pu planter un doublé si Jean Butez n'avait pas fait un bel arrêt. "C'est très agréable et cela donne encore la chair de poule", a déclaré Hairemans après le match. "J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les supporters de l'Antwerp et je suis heureux de voir qu'ils me respectent aussi", a expliqué le joueur du KV Malines.

Il était moins content du match. "Encaisser un but après trois minutes... Il nous manquait un peu de puissance dans les duels à cause des suspensions et des blessures. Mais nous avions quand même de bonnes chances de revenir à 3-2 et après on ne sait jamais. Mais là encore, nous ne sommes pas assez efficaces devant. Nous ne marquons pas assez de buts en fonction du nombre d'occasions que nous avons eues", a conclu Hairemans.