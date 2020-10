Théo Walcott retourne au sein de son club formateur

Théo Walcott (31 ans) est de retour chez les Saints : Southampton a annoncé le transfert de l'international anglais en provenance d'Everton. Walcott avait fait ses grands débuts professionnels à Southampton en 2005, avant de rejoindre Arsenal en 2006 et d'y devenir l'une des grandes promesses du football anglais.

#SaintsFC is delighted to confirm @theowalcott has rejoined the club on a season-long loan deal from #EFC: