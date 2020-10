Cinq choses à savoir sur Paul Mukairu, le remplaçant de Doku à Anderlecht

Paul Mukairu est arrivé à Anderlecht dans la dernière ligne droite du mercato. Un transfert en urgence, mais pas forcément un transfert panique pour autant.

Il n'a disputé qu'une seule saison chez les pros

Si Paul Mukairu débarque à Anderlecht à 20 ans, soit deux de plus que Jérémy Doku qu'il doit remplacer, le Nigérian a paradoxalement ... moins d'expérience professionnelle que le nouveau joueur de Rennes : sa saison 2019-2020 à Alanyaspor était la première en tant que pro, après avoir été formé à l'académie FC Heart, au Nigeria, et être arrivé en Turquie en 2019.

Ses 34 matchs pour 4 buts et 2 passes décisives doivent donc être vus avec indulgence : ils sont en réalité des chiffres intéressants pour un joueur découvrant à peine le football européen, et qui n'a eu besoin que de quelques mois d'adaptation pour s'imposer comme titulaire à Antalyaspor, 9e du dernier championnat de Turquie.

Un joueur polyvalent

Paul Mukairu a beau arriver théoriquement pour "remplacer" Doku, il devrait en fait amener de la concurrence à tous les postes de l'attaque : à plus de 10 reprises la saison passée, le Nigérian a été aligné en tant qu'avant-centre. C'est à droite qu'il a le mieux performé, mais Vincent Kompany dispose avec Mukairu d'un joueur adaptable.

Coéquipier d'un Belge

Paul Mukairu évoluait à Alanyaspor avec un certain Ruud Boffin dans les filets. Le portier belge de 32 ans a ainsi décrit à Het Laatste Nieuws son désormais ex-équipier : "C'est sur les flancs qu'il est le meilleur, je crois. Vous pouvez lui donner le ballon et il est assez fort pour le garder. Sa vitesse est également l'une de ses armes'. Si Boffin évoque également une certaine difficulté à faire face à la pression, rappelons le premier point : Mukairu découvrait littéralement le football professionnel européen l'année passée ...

Scouté par plusieurs clubs ... dont Bruges et Genk

Anderlecht a mis la main sur un joueur plutôt coté et qui était suivi par énormément de clubs du subtop européen : un simple tour sur la toile permet de constater que des noms comme le Werder Brême, le PSV Eindhoven ou encore le RB Leipzig ont été liés à l'ailier d'Antalyaspor ces derniers mois, ne serait-ce qu'à titre informel, par divers sites d'infos transferts. Et deux noms de clubs ... belges sont également cités : d'après le média allemand Fussball Transfers, le Racing Genk et le Club de Bruges avaient un oeil sur Mukairu.

Sur les traces d'Ezekiel et Onyekuru

Mukairu est le 12e joueur nigérian à porter le maillot du RSCA. Certains ont laissé une trace indélébile dans l'histoire du club : on pense bien sûr à Stefen Keshi (117 matchs de 1987 à 1991), champion de Belgique 1991 et finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1990, mais aussi à Célestine Babayaro (1994-1997), qui débarque du Nigéria au RSCA et deviendra une star à Chelsea. C'est cependant à Ezekiel et Onyekuru, derniers Super Eagles passés par Anderlecht, que Mukairu voudra se comparer, en espérant réussir une carrière moins frustrante que ces derniers.