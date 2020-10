Laurent Depoitre et Roman Yaremchuk: un pas dans l'histoire des Buffalos

Tous deux double buteurs, le week-end dernier, les attaquants de La Gantoise se rapprochent du meilleur buteur de l'histoire de leur club.

Roman Yaremchuk et Laurent Depoitre font grimper leurs statistiques personnelles avec les Buffalos. Et, bien que l'Ukrainien aurait aimé obtenir un bon de sortie, ils auront encore l'occasion de grimper dans le classement des buteurs gantois.

Arrivé en 2017, Roman Yaremchuk en est désormais à 41 réalisations avec la vareuse gantoise, il rejoint Elimane Coulibaly à la septième place du classement des buteurs des Buffalos depuis le retour du club en D1, en 1980.

Laurent Depoitre, qui avait évolué à Gand entre 2014 et 2016 et avant de revenir l'an dernier, a désormais 48 buts pour les Buffalos. Il dépasse Erwin Vandenbergh, s'installe à la deuxième place de ce classement historique et se rapproche d'Eric Viscaal, qui avait trouvé l'ouverture à 57 reprises entre 1990 et 1995.