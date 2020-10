Hans Vanaken explique son choix: "A Bruges, je peux jouer pour gagner des titres"

West Ham a fait une offre pour Hans Vanaken mais le Club de Bruges l'a refusée. Finalement, le joueur a prolongé son contrat dans la Venise du Nord et le Soulier d'Or explique son choix et son état d'esprit.

L'offre faite par West Ham a été fermement refusée par Bruges: "Je ne dis pas que j'aurais accepté tout de suite", a déclaré Vanaken dans Het Nieuwsblad. "Mais cela aurait pu se faire. J'y ai déjà réfléchi, depuis quelques temps. Il faut toujours peser le pour et le contre. Le Club m'a proposé une prolongation de contrat en même temps et j'ai apprécié ce geste. Je me suis toujours senti apprécié ici mais quand cela devient concret de la sorte cela fait toujours plaisir. J'ai donc choisi de rester au Club et je suis très heureux de ce choix".

Hans Vanaken a préféré accepté la situation et n'a pas voulu entrer en conflit avec Bruges. Il estime aussi que West Ham n'était pas un bon choix: "C'est une période de ma carrière où je regarde si je peux jouer toutes les rencontres car c'est ce que je veux. Dans cette optique, West Ham n'était pas une étape logique. Je veux aussi jouer pour des titres. C'est ce que je peux faire à Bruges".

Et il est possible qu'il le fasse encore longtemps à Bruges: "En football on ne sait jamais, mais 5 ans c'est long. Mais quand je vois comment je me sens, il est possible que je porte encore le maillot du Club de Bruges dans 5 ans."