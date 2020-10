Un amical sur fond de covid-19

L'affiche des rencontres internationales amicales de ce milieu de semaine met aux prises le Portugal à l'Espagne.

Les Portugais ont connu des difficultés dans leur groupe de qualification pour le prochain Euro, mais avec leur 2e place (derrière l’Ukraine) ils défendront leur titre obtenu en France en 2016 (ils étaient de toute façon qualifiés grâce à leur victoire sur la 1re de la Ligue des Nations). Les Lusitaniens ont, en revanche, parfaitement débuté en Ligue des Nations avec des très beaux succès face à la Croatie (4-1) et contre la Suède (0-2). Face aux Vikings, Cristiano Ronaldo a porté son total à 101 réalisations en sélection. Ce bilan exceptionnel prouve que malgré le poids des années, le Bianconero reste un formidable compétiteur. L’attaquant de la Juve peut compter sur le soutien des excellents Bernardo Silva, Jota, Bruno Fernandes ou Joao Felix.

De son côté, l’Espagne effectue une cure de rajeunissement depuis ses échecs consécutifs lors de France 2016 et de Russie 2018. Luis Enrique s’appuie sur un groupe très jeune entouré des expérimentés De Gea, Ramos, Carvajal ou Busquets. Au niveau des pépites, la Roja attend énormément d’Ansu Fati, très fort avec le FC Barcelone lors de ce début de saison mais aussi avec la sélection dont il est devenu le plus jeune buteur en septembre. Les Espagnols se sont facilement qualifiés pour le prochain Euro et ont plutôt bien lancé leur campagne de Ligue des Nations avec un nul en Allemagne (1-1), obtenu au bout du temps additionnel, et avec un large succès face à l’Ukraine (4-0). Pour ce match face aux Lusitaniens, Luis Enrique est privé de l’important Thiago Alcantara, positif au Covid.

Le Portugal, très bon lors de ses 2 dernières sorties, devrait être en mesure d’accrocher l’Espagne privé de cette pièce maîtresse. La cote des Portugais est de 2.60 sur BETFIRST. C'ets une cote à saisir comme une belle pièce de boeuf !